AI for Good в Украине занимается платформой Svidok.org. С помощью этого инструмента каждый гражданин Украины может оставить свидетельства о преступлениях России, в частности загрузить фото- и видеодоказательства и рассказать об экоциде россиян в Украине.

«Сейчас благодаря синхронизации наших процессов данные об экологических преступлениях россиян, зафиксированных на платформе Свидетель, будут поступать на ЭкоУгрозу и отрабатываться Государственная экологическая инспекция Украины. Это значит, что вместе мы сможем собрать еще больше свидетельств от граждан Украины и предоставить их в качестве доказательств во время международных судов», – отметил Руслан Стрелец.



По его словам, господин Ходсон высоко оценил нашу уникальную разработку – ресурс "ЭкоУгроза". Он соглашается, что без материальной ответственности агрессора за уничтоженную окружающую среду мир не сможет двигаться вперед к решению экологических проблем. Поэтому важно синхронизировать наши усилия для развития трека с учетом убытков. Важно накопить и сохранить для будущих поколений объективные данные о разрушении окружающей среды в результате вооруженной агрессии.



«Трек по исчислению ущерба окружающей среде продолжается. По состоянию на сегодняшний день уже зарегистрировано более 5 174 случаев ущерба для окружающей среды более чем на 57,3 млрд евро. Благодарю платформу "Свидетель" за весомый вклад в процесс фиксации российских преступлений в Украине. Партнеры осознают важность обновления Украины. Ведь это один из самых богатых биоразнообразием уголков мира. Уверен, что вместе мы можем сделать еще больше на нашем общем пути к справедливости», – акцентировал Руслан Стрелец.