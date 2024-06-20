Госэкоинспекция Столичного округа активно борется с незаконными свалками, которые вредят окружающей среде. Во время недавней внеплановой проверки выявлено очередное нарушение - незаконная свалка ориентировочной площадью 5100 кв м на землях лесного назначения в селе Триполье в пределах Украинской территориальной громады.



Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Московского округа.

17 июня 2024 года для решения проблем, связанных с ликвидацией свалки, проведено комиссионное обследование, в котором приняли участие:

• И.о. начальника Инспекции ГЭИ Столичного округа Майборода Яна;

• Начальник Управления государственного Столичного округа Штанкевич Евгений;

• Заместитель начальника управления Столичного округа Берадзе Лиана;

• Первый заместитель Обуховской РГА Смык Роман;

• Инспектор по благоустройству Украинского городского совета Шовкун Алексей;

• Ведущий инженер лесного хозяйства Филиала "Богуславское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" Шендрик Сергей;

• Мастер леса Ржищевского лесничества Филиала "Богуславское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" Рябко Юрий.

По результатам комиссионного обследования установлено, что данная свалка находится на земельных участках, пользователем которых является Филиал "Богуславское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины", которая согласно действующему законодательству должна принять меры по ликвидации свалки в пределах своих полномочий.

Госэкоинспекция Столичного округа призывает жителей Киева и Киевской области соблюдать природоохранное законодательство и не образовывать незаконные свалки.