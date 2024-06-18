На днях в Берлине завершилась ІІІ Международная конференция по вопросам восстановления Украины. О ее особенностях и результатах для нашей страны рассказала в эфире телемарафона «Единые новости» директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Людмила Енина.

«В этом году основной упор Ukraine Recovery Conference был сделан на консолидации международной устойчивой поддержки для восстановления, реформирования и модернизации Украины. В первую очередь был сосредоточен фокус на 4 основных направлениях. Первый – это привлечение частного сектора для восстановления и экономического роста. Поддержка правительств иностранных государств очень важна, но мы понимаем, что возможны разные политические колебания, поэтому необходимо соединить украинский бизнес с международным, сделать так, чтобы частный инвестор заинтересовался Украиной и инвестировал в наше государство», – отметила она.

Второе направление – развитие человеческого капитала. Как объяснила Людмила Енина, в связи с полномасштабным вторжением России многие украинцы сейчас находятся за границей, и очень важно вернуть их домой. Украина помнит обо всех своих гражданах. Во время мероприятия в Берлине было акцентировано на том, что находящимся за рубежом людям важно учиться, приобретать новые навыки и знания и в будущем быть вовлеченными в восстановление Украины. И именно третье направление Конференции – восстановление общин и регионов. Что касается четвертого, то речь идет о реформе на пути евроинтеграции.

Дипломат МИД также отметила, что Германия как страна, принимавшая Конференцию по восстановлению Украины (первые две состоялись в Лугано и Лондоне), сосредоточилась на привлечении гражданского общества. Так что акцент был сделан на налаживании связей между городами, общинами и муниципалитетами. Именно поэтому в этом году количество участников Конференции существенно выросло: если в прошлом году количество предприятий и представителей бизнеса было около 400, то в этот раз – около 2 тысяч.

«Изменился и фон проведения конференции. Прошедший после Лондона год отметился попытками России уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Становится понятно, что война приобретает затяжной характер, становится войной «на уничтожение». Это значительно увеличивает стоимость восстановления, и уже по-другому возникает вопрос и восстановления человеческого потенциала, и страхования рисков, и поддержки украинского бизнеса. Именно поэтому такая постоянная, бесперебойная поддержка Украины со стороны наших международных партнеров чрезвычайно важна», – подчеркнула Людмила Енина.

Она также отметила, что отдельный аспект URC-2024 в Берлине – демонстрация единства демократического цивилизованного мира вокруг восстановления Украины. Реализация беспрецедентного проекта построения современной экономики и инфраструктуры внутри всей страны. Очень важно наглядно показать, что усталость от Украины – это просто больные фантазии путинской пропаганды и что наши партнеры готовы перейти от реагирования на последствия российской агрессии к формированию целостной стратегии восстановления Украины. И именно на это была нацелена Конференция в Берлине.

«Следует сказать, что URC-2024 действительно стал прорывным. В своем выступлении на Конференции Президент Владимир Зеленский рассказал, что когда он договаривался с канцлером Германии Олафом Шольцом о ее проведении, прежде всего стремился, чтобы результаты URC-2024 были максимально практичными и конкретными; чтобы Украина вышла из этой Конференции не только с риторикой, но и с конкретными соглашениями, которые будут лежать в основе экономического роста нашего государства», — подытожила Людмила Енина.



