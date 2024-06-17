С каждой неделей в результате вооруженной агрессии российской федерации украинская окружающая среда несет новые непоправимые потери.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.В этой рубрике мы освещаем острейшие экологические проблемы, вызванные военными действиями: от загрязнения почв и водных ресурсов до уничтожения природных заповедников и лесов.

Посредством инфографики специалисты Госэкоинспекции стремятся донести масштаб ущерба, чтобы каждый осознал, какую цену платит природа за это вторжение.