С трибуны Верховной Рады Украины народные депутаты Мария Мезенцева и Арсений Пушкаренко выступили по принятию Парламентом «Обращение в парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций, парламентских ассамблей в поддержку Глобального саммита мира». В частности, они рассказали о важности принятия этого Постановления и о Глобальном саммите мира, который состоится уже вскоре в Швейцарии.
"Напомню, что еще в 2023 году ООН, Парламентские Ассамблеи НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ поддержали все десять пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского, отдельно приняв специальные резолюции по каждому из них, еще начиная с полномасштабного вторжения страны-агрессорки РФ", - отметила заместитель министра. председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Мария Мезенцева.
Как отметили в своем выступлении парламентарии, исполнение всех пунктов Формулы мира — единственный справедливый вариант решения российско-украинской войны. Вокруг этой Формулы и было инициировано проведение Глобального саммита мира.
«Россия не прекращает всячески пытаться сорвать это мероприятие или заставить государства, уже подтвердившие свое участие, снизить уровень представительства. В течение последней недели Президент Владимир Зеленский совершил визиты в ряд стран, чтобы расширить географию Саммита мира. В настоящее время принять в нем участие планируют более 100 государств мира. Каждая из них для нас важна, ведь только в консолидации усилий мирового сообщества мы сможем достичь справедливого мира для Украины и вернуть действие международного права», — отметил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.
Обращение Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в поддержку Глобального саммита мира было поддержано Конституционным большинством голосов.