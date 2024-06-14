С трибуны Верховной Рады Украины народные депутаты Мария Мезенцева и Арсений Пушкаренко выступили по принятию Парламентом «Обращение в парламенты и правительства иностранных государств, международных организаций, парламентских ассамблей в поддержку Глобального саммита мира». В частности, они рассказали о важности принятия этого Постановления и о Глобальном саммите мира, который состоится уже вскоре в Швейцарии.



"Напомню, что еще в 2023 году ООН, Парламентские Ассамблеи НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ поддержали все десять пунктов Формулы мира Президента Владимира Зеленского, отдельно приняв специальные резолюции по каждому из них, еще начиная с полномасштабного вторжения страны-агрессорки РФ", - отметила заместитель министра. председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Мария Мезенцева.





Как отметили в своем выступлении парламентарии, исполнение всех пунктов Формулы мира — единственный справедливый вариант решения российско-украинской войны. Вокруг этой Формулы и было инициировано проведение Глобального саммита мира.