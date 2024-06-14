С 07 по 13 июня 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 288 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 315 протоколов об административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 86 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 81 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 21 млн 259 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 9 млн. 921 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 274 тыс. грн.
Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Винницкая, Кировоградская и Сумская области.
Инспекцией в Винницкой области произведен расчет убытков на сумму 10 млн 833 тыс. 148 грн., за незаконную рубку сырорастущих и сухостойных деревьев разных пород и диаметров в количестве 471 шт., на территории Улановской территориальной громады Хмельницкого района, в защитной лесной автомобильной полосе общего использования местного значения на отрезке с. Уланов-Сальница. Заявление о совершении преступления направлено в ГУНП в Винницкой области.
Инспекцией Приднепровского округа проведены расчеты убытков и предъявлены 7 претензий Новомиргородскому городскому совету, на общую сумму 7 млн 54 тыс. 500 грн., за засорение земельных участков, в разных населенных пунктах на территории Новоукраинского района, бытовыми, строительными отходами, и отходами.
Инспекцией в Сумской области произведен расчет убытков и предъявлена претензия КП «Горводоканал» на сумму 576 тыс. 948 грн., за сброс загрязняющих веществ с возвратными водами в реку Псел с превышением нормативов ГДС установленных разрешением на специальное водопользование.