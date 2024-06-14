С 07 по 13 июня 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 288 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 315 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.