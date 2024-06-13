Напомним, в мае Правительство одобрило Технический регламент классификации опасности, маркировки и упаковки химической продукции. Документ имплементирует соответствующие европейские нормы и вступит в силу уже в ноябре этого года.



В рамках встречи говорили о:

новые правила маркировки химической продукции;



требования к рекламированию опасной химической продукции, в частности, по обязательному предоставлению потребителям информации об опасности;



этапы внедрения изменений и сроки адаптации бизнеса к нововведениям



“Приближаясь к ЕС, Украина внедряет совершенно новое для себя европейское регулирование управления химической продукцией. Чтобы все инструменты работали эффективно и бизнес был готов к переменам, важен диалог с участниками рынка. Поэтому Минокружение вводит регулярные открытые диалоги со стейкхолдерами. Кроме того, совместно с международными экспертами планируем провести соответствующие учения для всех заинтересованных сторон”, – подчеркнула Елена Крамаренко.

В ходе мероприятия обсудили также вопрос регистрации химических веществ, требования к которому уже прописаны в проекте Технического регламента по безопасности химической продукции. Документ разработан для внедрения норм европейского регламента REACH.





Итак, продолжаем работать над внедрением в Украине европейского законодательства в сфере химической безопасности и управления химической продукцией в тесном сотрудничестве с международными партнерами и бизнесом.











