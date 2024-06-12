« Впервые идея ее создания прозвучала от Федерального министерства экологии, защиты окружающей среды, ядерной безопасности и защиты потребителей Германии Штеффи Лемке на Международной конференции “United for Justice. United for Nature” в Киеве в октябре 2023 года. В ходе URC2024 эта идея получила продолжение. Совместное заявление о запуске платформы подписали заместитель Генсекретаря, исполнительный секретарь Европейской Экономической Комиссии ООН Татьяна Молчан, исполнительный директор UN Environment Programme Ингер Андерсен и Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корман », - заявил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
Подписание состоялось в присутствии Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Министерства защиты окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Федеративной Германии Штеффи Лемке и комиссара Европейского Союза по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюса Синкявичюса.
«Платформа станет эффективным механизмом для привлечения опыта и экспертного потенциала ведущих стран мира к зеленому восстановлению Украины, а также центром обмена новейшими наработками и идеями. Она создаст все условия для создания и эффективной деятельности новых проектов в сфере «зеленого» восстановления», – отметил Руслан Стрелец.
Также Руслан Стрелец во время своего онлайн-выступления в рамках панели "Зеленое восстановление и Европейский зеленый курс для Украины: условия для экологически безопасного восстановления и роста" на Ukraine Recovery Conference обсудил возможность восстановления в контексте украинской евроинтеграции.
«Уже есть надежный фундамент для "зеленого" восстановления благодаря более 12 новым окружающим законам и реформам. Благодаря этому, Украина уже сегодня является площадкой для высоких технологий и инвестиций в окружающую среду. Восстановление Украины будет по лучшим европейским стандартам», – подчеркнул Руслан Стрелец.
В панели также приняли участие Виргиниус Синкявичюс, Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства, Маргот Вальстрем, бывшая Министерство иностранных дел Швеции и сопредседатель рабочей группы высокого уровня по экологическому ущербу, связанному с войной, Марк Боумен, вице-президент банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Наталия Андрусевич, председатель правления Ресурсно-аналитического центра «Общество и окружающая среда» представитель гражданского общества.
«Спасибо сопредседателю Международной группы по исчислению ущерба окружающей среде Маргот Вальстрем за исключительную роль в развитии нашего международного трека и представлении его визитки – Экологического договора для Украины. Благодарю Еврокомиссара Виргиния Синкявичюса за глубокое понимание проблематики окружающей среды во время войны. Я рад, что у нас есть такой мощный адвокат Украины в ЕС. Спасибо Штеффи Лемке за открытость к диалогу. Поддержка Германии очень ценна для нас, в частности, ваше сопредседательство в работе над пунктом 8 Формулы мира и помощь в участии Украины в СОР 27 и СОР 28. Благодарю вице-президента EBRD Марка Баумана за высокую оценку усилий украинского народа на пути в ЕС. Наше партнерство важно для восстановления Украины. У планов агрессора нет шансов. Обновленная Украина будет еще лучше, чем до войны», – Руслан Стрелец.