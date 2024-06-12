Подписание состоялось в присутствии Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Министерства защиты окружающей среды, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Федеративной Германии Штеффи Лемке и комиссара Европейского Союза по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюса Синкявичюса.

«Платформа станет эффективным механизмом для привлечения опыта и экспертного потенциала ведущих стран мира к зеленому восстановлению Украины, а также центром обмена новейшими наработками и идеями. Она создаст все условия для создания и эффективной деятельности новых проектов в сфере «зеленого» восстановления», – отметил Руслан Стрелец.

Также Руслан Стрелец во время своего онлайн-выступления в рамках панели "Зеленое восстановление и Европейский зеленый курс для Украины: условия для экологически безопасного восстановления и роста" на Ukraine Recovery Conference обсудил возможность восстановления в контексте украинской евроинтеграции.

«Уже есть надежный фундамент для "зеленого" восстановления благодаря более 12 новым окружающим законам и реформам. Благодаря этому, Украина уже сегодня является площадкой для высоких технологий и инвестиций в окружающую среду. Восстановление Украины будет по лучшим европейским стандартам», – подчеркнул Руслан Стрелец.



В панели также приняли участие Виргиниус Синкявичюс, Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства, Маргот Вальстрем, бывшая Министерство иностранных дел Швеции и сопредседатель рабочей группы высокого уровня по экологическому ущербу, связанному с войной, Марк Боумен, вице-президент банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Наталия Андрусевич, председатель правления Ресурсно-аналитического центра «Общество и окружающая среда» представитель гражданского общества.