Речь идет о применении норм части 2 статьи 107 Лесного кодекса Украины о взыскании с органов самоуправления вреда, причиненного лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановления лиц, виновных в причинении этого ущерба.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Осенью 2023 года работниками Государственной экологической инспекции Полесского округа на территории Ракитневского поселкового совета Ровенской области был зафиксирован факт незаконной порубки почти 1 тысячи деревьев разных пород, именно леса, который не предоставлен в пользование и находился на землях запаса указанного органа местного самоуправления.



Размер причиненного вреда окружающей среде составил 2 млн. 911 тыс. грн. Лиц нарушителей, совершивших незаконную порубку, стражами порядка установлены не были.

«Статьей 33 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" в делегированные полномочия органов местного самоуправления, в частности, принадлежит осуществление контроля за использованием и охраной, природных ресурсов, воспроизводством лесов. Частью 2 статьи 107 Лесного кодекса Украины на органы местного самоуправления возложена обязанность возмещения вреда, причиненного лесу, не предоставленному в пользование, в случае неустановки лиц, виновных в причинении вреда», - рассказывает начальник ДЭИ Полесского округа Евгений Медведовский.

Таким образом, возмещение ущерба в случае обнаруженной Инспекцией незаконной порубки на территории Рокитновского поселкового совета стало обязанностью именно Рокитновского поселкового совета. Поскольку поселковым советом была проигнорирована претензия по возмещению ущерба, Инспекцией был подготовлен иск в суд.