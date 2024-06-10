С 31 мая по 06 июня 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 221 мероприятие контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 248 протоколов об административных правонарушениях.



Об этом сообщает Госэкоинспекция.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 71 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 72 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 6 млн 25 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 768 тысяч гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 155 тыс. грн.

Наиболее резонансным за нарушением требований природоохранного законодательства стала Одесская область.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 5 млн 373 тыс. 931 грн., за отлов водных живых биоресурсов в Тилигульском лимане, гражданином, без разрешительных документов на специальное использование природных ресурсов в пределах территории природно-заповедного фонда, в пределах Регионального ландшафта парка «Тилигульский» возле с. Сычавка Южненского городского ТГ Одесского района. Материалы направлены в Коминтерновский районный суд Одесской области.