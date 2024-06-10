Вооруженная агрессия российской федерации против Украины имеет тяжелые последствия для окружающей среды. Взрывы, пожары, истоки химических веществ и другие военные действия наносят огромный экологический ущерб.



Об этом сообщает Госэкоинспекция.



Еженедельное обновление данных, подготовленное специалистами Госэкоинспекции, показывает масштаб этой экологической катастрофы. Наша инфографика освещает последние данные об уничтоженных лесах, загрязненных водных ресурсах, поврежденных природных заповедниках и других критических экосистемах.

Глядя на эти цифры, вся Украина призывает международное сообщество обратить внимание на экологические последствия войны и объединить усилия по защите природы Украины.