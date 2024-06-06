Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с Фондом Николая Томенко «Рідна країна» при поддержке первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля передали медицинскую помощь Национальной гвардии Украины.

«Поддержка наших военных и, в частности, помощь полевым госпиталям и медицинским подразделениям является приоритетом нашей работы. С первых дней полномасштабной войны мы обеспечиваем военных медиков критическим оборудованием и медицинскими материалами, что позволяет спасать еще больше жизней украинских воинов.

На этот раз мы передали Нацгвардии функциональные медицинские койки, матрасы, генераторы, хирургические инструменты, операционные наборы, ортопедия, расходные медицинские материалы, медикаменты. Все это будет использовано для спасения, лечения и реабилитации раненых защитников Украины!» – отметил Валерий Дубиль.

В свою очередь, основатель Фонда "Рідна країна" Николай Томенко проинформировал руководителя Медицинского центра НГУ Андрея Петровича Гука о реализованных и запланированных гуманитарных и благотворительных проектах для военных медицинских учреждений страны.

Груз был собран при поддержке иностранных партнеров – американского фонда Eltech Trust и фонда из Германии «Украина Помощь Брайтшайд имени святого Лаврентия».