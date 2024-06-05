Председатель и члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования приняли участие в открытии выставки экологического конкурса рисунков "Будущее планеты в наших руках!"

Выставка, посвященная Международному дню защиты детей, проходит в кулуарах здания Верховной Рады Украины с 1 по 14 июня 2024 года.

Целью конкурса является привлечение внимания к проблеме уничтожения природы Украины в результате войны, воспитание у детей бережного отношения к окружающей среде и раскрытие в их творчестве стремления к восстановлению и сохранению природных ресурсов в мире и Украине.

Экспозиция конкурса ставит целью формирование экологической компетентности детей, стимулирование их познавательной активности и творческих способностей, продвижение мероприятий по охране окружающей среды, популяризацию экологического образа жизни и мышления, утверждение экоценностей и уважения к своей Родине, содействие экологическому развитию дружественной к окружающей среде личности.

Напомним, что организаторами конкурса являются Национальная библиотека Украины для детей, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, народный депутат Украины IX созыва Елена Криворучкина, Государственная экологическая инспекция Украины, Посольство Азербайджанской Республики в Украине, Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики SOCAR Energy в Украине, Национальная союз художников Украины, Благотворительная организация "Фонд Николая Томенко "Родная страна" при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и общественной организации "Украинская ассоциация работников библиотек для детей".





Конкурс, организованный в начале года в рамках Года сохранения природы и живого мира в Украине, объявленного Президентом Украины, начался 1 февраля и должен был завершиться 22 апреля. Однако из-за полномасштабного вторжения российских войск конкурс проходил не во всех областях Украины и не в определенные сроки. В общей сложности было получено 1500 работ из 20 областей, включая работы от детей из Мариуполя, успевших направить свои рисунки в НБУ для детей до начала войны.

В конкурсе приняли участие дети 6-18 лет в двух возрастных категориях: учащиеся 1-5 классов и учащиеся 6-11 классов. Наше будущее поколение продемонстрировало осознанное и ответственное отношение к окружающей природной среде.

Организаторы выразили благодарность участникам и их семьям за активность и любовь к своей земле. После победы нас ждет еще много интересных конкурсов и проектов. Спасибо ВСУ за возможность подарить детям праздник и наградить самых талантливых маленьких украинцев!