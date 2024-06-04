С 24 по 30 мая 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 352 мероприятия по контролю в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 331 протокол об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.



Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 85 тысяч гривен. В Государственный бюджет взыскано 74 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 10 млн 944 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 76 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 690 тыс. грн.

Наиболее резонансными нарушениями требований природоохранного законодательства стали Кировоградская и Одесская области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 7 млн ​​328 тыс. 617 грн., за незаконную рубку деревьев на территории природно-заповедного фонда лесного заказника местного значения «Новомиргородское 2» Оникиевского лесничества Филиала Оникиевское лесное хозяйство ГП «Леса Украины». Материалы направлены в Управление СБУ в Кировоградской области.

Инспекцией Юго-Западного округа произведен расчет убытков на сумму 2 млн 647 тыс. 38 грн., за отлов водных живых биоресурсов в Тилигульском лимане, гражданином, без разрешительных документов на специальное использование природных ресурсов в пределах территории природно-заповедного фонда, в пределах Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» возле

с. Сычавка Южненского городского ТГ Одесского района. Материалы направлены в Коминтерновский районный суд Одесской области.