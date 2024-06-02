В городе Одессе, рядом с санаторием имени Чкалова, лестница, ведущая к Трассе здоровья, почти полностью разрушена. Состояние лестницы аварийное, но несмотря на это, люди продолжают пользоваться ими, хотя это очень опасно.

Об этом сообщил корреспондент Украинской службы информации.

От лестницы у санатория имени Чкалова остался лишь металлический каркас, на котором частично есть настил. Ситуация за последний год значительно ухудшилась – на большей части лестницы отсутствуют доски.

Несмотря на очевидную опасность, некоторые посетители курортной зоны продолжают пользоваться этой лестницей, поскольку другой путь на Трассу здоровья расположен на большом расстоянии.

Необходимо немедленно восстановить лестницу, прежде чем станет травмироваться кто-нибудь. Простое закрытие доступа не решит проблему, поскольку люди, в частности, дети, продолжат использовать этот путь.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла масштабная потасовка, в которой участвовали граждане и люди в камуфляжной форме. В Интернете стало распространяться много разговоров, что среди участников этой драки могут присутствовать работники местного военкомата. Зато сам Территориальный центр комплектования опроверг эту информацию, отметив, что она неправдива.

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