В суд направлен обвинительный акт против жителя Белгорода-Днестровского, занимавшегося незаконным обменом валюты оккупантов (ч. 1 ст. 200 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Установлено, что обвиняемый, несмотря на запрет любых сделок с использованием российских рублей и отсутствие лицензии НБУ, осуществлял обмен рублей на гривны и наоборот. Свои услуги он рекламировал в мессенджере и YouTube.

«После заказа на конвертацию украинской гривны в российский рубль, мужчина получал от клиента необходимую сумму на банковскую карту. Используя валютные биржи и переводы формата peer to peer, он конвертировал гривны в электронные деньги в виде российских рублей. Далее, пополнял баланс карт российских банков электронными рублями по выбору клиента. Конвертация рублей в гривне также производилась через валютные биржи в формате «peer to peer», – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство клиентов было с временно оккупированных территорий Украины и из страны-агрессора. Обвиняемый использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. За свои услуги он получал около 15% суммы перевода.

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