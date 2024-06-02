В Одессе планируется открыть ряд пляжей для отдыха. Проверки продолжаются, и первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов отметил, что будут открыты только те пляжи, которые отвечают нормам безопасности и санитарным, в частности с наличием укрытий поблизости.

21 мая городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил о проведении учений на одном из пляжей. Он отметил, что службы готовы обеспечить проверку дна, уведомления о воздушной тревоге и наличии укрытий поблизости. Также будут организованы спасательные посты на муниципальных пляжах.

Окончательное решение остается за Одесским ОВД.

В прошлом году было открыто шесть пляжей: Калетон, Инклюзивный, муниципальные около 10 и 14 Фонтана, Икра, Чайка. В этом году ожидается больше открытых пляжей.

Напоминаем, что посещение пляжей в Одессе сопровождается определенными правилами:

Во время воздушной тревоги люди должны следовать к укрытиям, расположенным рядом.

Уведомлять полицию или ГСЧС в случае обнаружения подозрительных предметов.

На пляжах запрещено во время шторма выше 2 баллов.

Запрещено находиться вне зон купания.

Запрещено находиться на береговых постройках.

Плавать на собственных плавсредствах в акватории во время войны запрещено всем, кроме спасательных служб.

Кроме того, жителям Одесской области уже сообщили о запрете на посещение пляжа в Южном. Такое сообщение было опубликовано на сайте Южненского городского совета 31 мая 2024 года. Запрет связан с минной опасностью.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить