Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.

На совещании Государственной экологической инспекции Украины, которое состоялось 15 мая 2024 года, Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил необходимость усиления мер по ликвидации несанкционированных свалок.

Этот вопрос – один из приоритетов работы Государственной экологической инспекции Столичного округа .

В ходе проверки Украинского городского совета (Украинской территориальной громады) Обуховского района Киевской области установлено размещение несанкционированной свалки на землях лесохозяйственного назначения в пределах села Триполье.

Инспекцией направлено требование ГП «Леса Украины» - в срок до 01 июля 2024 г. принять меры соответствующего реагирования с целью приведения земельного участка ориентировочной площадью 5,1 га, расположенного на землях лесохозяйственного назначения в территориальных пределах Трипольского сельского совета в надлежащее санитарное состояние.