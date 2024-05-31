Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на своей странице в фейсбуке поделился результатами проведенных во время рабочей поездки в Брюссель встреч.

Об этом говорится в сообщении Минокружения.

Среди них:

Очередная встреча с Еврокомиссаром по климату Вопке Хукстра. Руслан Стрелец рассказал еврокомиссару о наших юнитах для развития климатической архитектуры. Обсудили возможности совместных проектов по сокращению выбросов в различных сферах экономики. Господин Хукстра заверил в полной готовности Еврокомиссии поддержать те сферы в Украине, которые нуждаются в немедленном восстановлении. В частности, способствовать запуску в Украине СТВ и вовлечь специалистов Еврокомиссии в разработку Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития.

«Затронули вопросы возобновляемых источников энергии. Обсудили общие возможности строительства ветряного парка и солнечных генераторов в Чернобыле. Инициативы ЕС по масштабированию возобновляемой энергетики являются одним из приоритетов Евросоюза. Договорились вместе работать над этими вопросами», – сообщил Руслан Стрелец.

Глава Минсреды и Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в сфере критического сырья.

«Сегодня Украина активно внедряет принципы, задекларированные в CRM Act. Надеюсь на поддержку Еврокомиссии наших дальнейших шагов по реформе недропользования и превращению Госгеонадр в современную сервисную службу по принципу «единого» окна», – отметил Руслан Стрелец.

С Гендиректором Генерального директората Еврокомиссии по вопросам добрососедства и переговоров по расширению (DG NEAR) Гертом Яном Купманом Руслан Стрелец подробно обсудил развитие климатического законодательства. Г-н Купман высоко оценил наши успехи в евроинтеграции, а также заверил в готовности поддержать Украину финансово на ее зеленом пути. Договорились наладить рабочие контакты с нашими специалистами, чтобы оптимизировать все процессы.

С Генеральным директором Генерального директората Еврокомиссии по окружающей среде (DG ENV) Флорикой Финк-Хойер это уже не первая встреча Министра. Госпожа Флорика поделилась положительными впечатлениями по поводу нашего сотрудничества по программе FENIX и прогрессу Украины во внедрении европейского законодательства, подчеркнула важность обновления законодательства по экологическому контролю.

Затронули тему цифровизации окружающей среды. Не каждое европейское государство может похвастаться такими достижениями в сфере диджитализации окружающих услуг, как Украина.

Руслан Стрелец представил Флорике Экологический договор для Украины. Его 50 рекомендаций базируются не только на составляющей безопасности, но и принципах европейского зеленого курса.

«Договорились с партнерами и дальше поддерживать тесную связь между украинскими и европейскими природоохранниками. Ведь евроинтеграция – это диалог. И сегодня нет сомнения, что этот диалог увенчается официальным принятием Украины в семью Европейского Союза», – отметил Руслан Стрелец.