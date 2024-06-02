Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) вместе с офисом Генерального прокурора Украины разоблачили большую коррупционную схему, участники которой – как действующие, так и бывшие чиновники Одесской таможни. Об этом информируют на Мамочка инфо .

В результате злоупотребления служебным положением одной из компаний-экспортеров подсолнечных культур избежали уплаты налогов, чем причинили государству ущерб более чем на 13 миллионов гривен.

Пятеро человек, участвовавших в схеме, получили уведомление о подозрении.

Установлено, что должностные лица таможенных постов Одесской таможни выдавали компании-экспортеру сертификаты по происхождению сельскохозяйственной продукции на основании ложных документов.

Эти сертификаты использовались экспортером для беспрепятственного вывоза продукции и уклонения от уплаты налогов, снизив экспортную пошлину с 10% до 3,6% и 2,7%.

В результате бюджета государства был причинен ущерб более чем в 13 миллионов гривен.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла масштабная потасовка, в которой участвовали граждане и люди в камуфляжной форме. В Интернете начали распространяться разговоры, что среди участников этой потасовки могут быть работники местного военкомата. Однако сам военкомат эту информацию не подтвердил и назвал ее ложной.

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