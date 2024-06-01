С начала июня одесские водопользователи увидят увеличение тарифов на водоснабжение и водоотвод. На основе решений НКРЭКУ тарифы для определенных водоканалов, в частности в Одессе, будут изменены с 1 июня. Эти изменения будут относиться только к предприятиям, имеющим соответствующие лицензии.

Прессслужба "Инфоксводоканала" сообщила о таких изменениях. Вот как они будут выглядеть:

Для предприятий с лицензиями на централизованное водоснабжение тариф будет составлять 8,66 грн за 1 м³ (без НДС). А для других потребителей, кроме населения, — 23,02 грн. за 1 м³ (без НДС).

Что касается централизованного водоотведения, для предприятий с лицензиями этот тариф составит 6,99 грн за 1 м3 (без НДС), а для других потребителей — 19,12 грн за 1 м3 (без НДС).

Однако тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения остаются неизменными, какими были на 24 февраля 2022: 14,93 грн за 1 м³ для централизованного водоснабжения и 14,37 грн за 1 м³ для централизованного водоотведения (оба без НДС).

Ранее Politeka также писала о том, что в одной из областей появился новый список граждан, которые могут получить денежную помощь. Теперь к ним относятся семьи пропавших без вести военнослужащих во время военного положения, многодетные семьи с несовершеннолетними и младше двадцати трех лет детьми, которые учатся на дневной форме в учебных заведениях и не имеют родителей или одного из родителей из-за смерти.

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