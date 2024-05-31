Кабинет Министров Украины одобрил ряд важных инициатив, которые закладывают в нашем законодательстве рамку государственного климатического управления: Об этом говорится в сообщении Минсреды.





государственную Стратегию в области изменения климата до 2035 года и план мер по ее реализации в 2024 – 2026 годах;

рамочный законопроект "Об основных принципах государственной климатической политики в Украине". В ближайшее время он будет направлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

"Это выполнение Украиной рекомендаций European Commission и одного из финансовых инструментов Плана Ukraine Facility", - отмечает Руслан Стрелец.

По его словам, стратегия станет основным указателем внедрения климатической политики в Украине и будет четко определять цель, цели и ее основные мероприятия.

Рамочный климатический закон должен стать фундаментом для дальнейшего развития климатической политики. Это фундамент развития СТВ и дальнейшей реализации нашего плана по СВАМ.

Все эти инструменты создадут сквозное звено между органами власти и обеспечат архитектуру для климатически дружественного восстановления. Мы получим новые возможности развития и новые пути для инноваций, инвестиций и рынков. Переход к климатической нейтральности – необратимый процесс, в который вовлечены все сферы жизни», – отметил Руслан Стрелец.

Руслан Стрлец сообщил, что во время работы над этими документами специалисты министерства тесно сотрудничали с профильным Директоратом Еврокомиссии.

"Надеюсь, что наши амбициозные планы в части развития климатической архитектуры будут выполнены и народные депутаты в ближайшее время рассмотрят и одобрят рамочный климатический закон", - отметил Министр.