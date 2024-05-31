30 мая 2024 г. состоялось расширенное выездное совещание Государственной экологической инспекции Украины при поддержке Программы развития ООН (UNDP) в Украине. Мероприятие прошло в рамках финансируемого Правительством Швеции проекта по оценке вреда окружающей среде, причиненной войной. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.





И.о. Главы Госэкоинспекции Игорь Зубович начал совещание с приветственного слова, выразив благодарность представителям местных органов власти и правоохранительных органов и международным партнерам за их постоянное и плодотворное сотрудничество с Госэкоинспекцией. Кроме того, он отметил необходимость проведения реформы системы государственного экологического надзора (контроля) в Украине.

На совещании присутствовали и выразили Госэкоинспекции благодарность за сотрудничество первый заместитель начальника Черновицкой ОВ Алена Атаманюк и начальник Специализированной экологической прокуратуры Черновицкой областной прокуратуры Александр Кирик, также участие в обсуждении принял Алексей Пыриков, и.о. руководителя проекта по оценке причиненного войной ущерба окружающей среде Программы развития ООН в Украине.





На совещании обсудили последствия полномасштабной войны для окружающей среды Украины и ущерб, нанесенный окружающей среде в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Рассматривались вопросы эффективности деятельности территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, а также государственного рыночного надзора.

Отдельно были рассмотрены результаты взаимодействия Госэкоинспекции с правоохранительными органами по возмещению нанесенного государству ущерба в уголовных производствах против окружающей среды за 2023-2024 годы.







Госэкоинспекция выразила благодарность Посольству Швеции в Украине и Христофоросу Политису, заместителю Постоянного представителя UNDP в Украине за оказанную поддержку. И благодарность руководителю портфолио проектов по энергетике и охране окружающей среды UNDP в Украине Роману Шахматенко и исполняющему обязанности менеджера проекта по оценке вреда окружающей среде Алексею Пырикову за их активное участие и поддержку.