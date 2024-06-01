30 мая 2024 года в Одессе состоялось одиннадцатое заседание Комиссии по идентификации лиц, нуждающихся в адресной муниципальной помощи из-за сложных жизненных обстоятельств и не могут своевременно и полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Прессслужба Одесского городского совета рассказала об этом.

Во время заседания рассматривалось обращение жителей города Одессы.

Комиссия решила назначить адресную муниципальную помощь для выплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги 165 жителям г. Одессы на сумму 1422940 грн. Рекомендации по назначению адресной муниципальной помощи для погашения долгов были предоставлены шестнадцати другим жителям.

Предоставление адресной муниципальной помощи для погашения долгов по коммунальным услугам жителям Одессы происходит в рамках Городской целевой программы на период 2024-2026 годов.

Ранее Politeka также писала о том, что в одной из областей появился новый список граждан, которые могут получить денежную помощь. Теперь к ним относятся семьи пропавших без вести военнослужащих во время военного положения, многодетные семьи с несовершеннолетними и младше двадцати трех лет детьми, которые учатся на дневной форме в учебных заведениях и не имеют родителей или одного из родителей из-за смерти.

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