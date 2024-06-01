Сегодня, 31 мая, 19 защитников острова Змеиный вернулись домой в рамках очередного обмена в Украину. Среди них были пограничники и морские пехотинцы из Болградского и Измаильского районов, сообщает Bessarabia.UA.

Семнадцать семей получили долгожданное сообщение о возвращении своих близких домой после 27 месяцев в плену. В число уволенных принадлежали Дмитрий Михалевич, Виталий Дюльгер, Сергей Гайдаржи, Александр Белый, Виталий Ивчин и Вадим Нестеренко.

По данным Координационного штаба увольнения удалось организовать для 75 человек, находившихся в военном плену, включая 37 защитников и гражданских. В этом обмене были уволены 37 человек, из которых 13 были бойцами Военно-морских Сил, а также два представителя Воздушных Сил. Также среди уволенных был 21 нацгвардеец.

Среди возвращенных домой были семь пограничников, шесть терроборонцев и четверо гражданских украинцев. В частности, 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, участвовавших в защите ЧАЭС, и десять защитников Мариуполя. Эти лица были захвачены по разным направлениям, включая Харьковское, Киевское, Херсонское, Донецкое, Луганское, Запорожское и Сумское.

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