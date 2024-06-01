В Одессе чиновник воинской части присвоил себе средства, которые должны быть выплачены для военнослужащих.

В Одесской области сотрудники ДБР и СБУ разоблачили начальника финансово-экономической службы и бухгалтера одной из воинских частей. Из-за служебной халатности начальника бухгалтер присвоил более 4 миллионов гривен, которые должны были быть выплачены украинским защитникам.

Детали дела

Согласно пресс-службе ДБР, в ходе следствия выяснилось, что бухгалтер одной из воинских частей Одесщины в течение двух месяцев указывал в документации свой банковский счет вместо счетов военнослужащих. Начальник финансово-экономической службы не проверил эти данные и подписал документы на перечисление денег. Таким образом, бухгалтер незаконно получил 4,2 млн грн, которые должны были быть выплачены бойцам.

Последствия

Национальная полиция уже направила обвинительный акт в отношении бухгалтера в суд, а для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск. Начальник финансово-экономической службы уведомлен о подозрении в небрежном отношении к служебным обязанностям по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла потасовка, в которой участвовали граждане и люди в камуфляже. В Интернете начали распространяться слухи, что среди участников этой драки могут быть работники местного военкомата.

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