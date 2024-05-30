Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на полях Green Week 2024 рассказал о том, как в прошлом году во время проведения "зеленой недели" россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Тогда Украина стала центром величайшей техногенной катастрофы прошлых десятилетий на европейском континенте. Символично, что Green Week 2024 – о воде. Ежегодно это главное событие ЕС ко Всемирному дню защиты окружающей среды объединяет политиков, общественность, бизнес по всему континенту для сохранения окружающей среды.

«Третий год подряд на EU Green Week мы актуализируем ущерб окружающей среде в результате боевых действий. По уровню дефицита воды Украина занимает 85 место среди 164 стран мира. Боевые действия еще больше усложняют ситуацию. Россияне обстреливают гидроэлектростанцию, критическую инфраструктуру, объекты системы водоснабжения. Жаль водным ресурсам сегодня – почти 2 млрд евро, от разрушения плотины Каховской ГЭС – более 3,5 млрд евро. А окружающие убытки в целом за более чем два года войны эквивалентны 20-летним бюджетам ООН», – сообщил Руслан Стрелец.



Глава Минсреды подчеркнул, что это первый EU Green Week для Украины в статусе кандидата в ЕС. Несмотря на войну, мы уже сегодня думаем, как достичь хорошего состояния вод. Водная директива ЕС – одна из самых дорогих для исполнения. На наши водные цели в течение следующих нескольких лет требуются инвестиции в 8,2 млрд. евро. Это настоящий вызов для Украины во время войны. Однако наши амбиции относительно достижения "хорошего" состояния вод неизменны, независимо от амбиций российских террористов.





«Украина сегодня – голос защиты окружающей среды от боевых действий. Все больше и больше стран мира присоединяются к Формуле мира Владимиру Зеленскому и ее Пункту 8 об экологической безопасности. Готовимся вместе с партнерами в Саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии», – отметил Руслан Стрелец.

Он поблагодарил всех партнеров, которые сегодня помогают Украине противостоять врагу и призвал объединиться для достижения мира на континенте. Усилия большинства – это лучшая гарантия достижения общей цели.





