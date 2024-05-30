Государственной экологической инспекцией Столичного округа завершена плановая проверка Сквирского городского совета Белоцерковского района Киевской области в части осуществления делегированных полномочий органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей природной среды. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Московского округа.





По результатам проверки Инспекторами установлено, что решения Сквирского городского совета об утверждении документов государственного планирования принимаются с нарушением требований Закона Украины "О стратегической экологической оценке".

В ходе проверки вблизи улиц Полесска и Александра Довженко в г. Сквира обнаружено 4 очага стихийных свалок твердых бытовых отходов общей площадью 950 кв м.

По результатам вышеуказанной проверки инспекторами составлен соответствующий Акт и направлено Требование Сквирскому городскому совету по осуществлению мероприятий с учетом экологической безопасности, направленных на ликвидацию выявленных несанкционированных свалок и приведение принятых решений в соответствие с законодательством.