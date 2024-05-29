Специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа 28.05.2024 в Киевском водохранилище осуществлялись мероприятия, направленные на предотвращение и выявление незаконного добычи (виллы) водных биоресурсов. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Московского округа.

В ходе проведения мероприятий вблизи села Ровжи Вышгородского района Киевской области обнаружены два гражданина на моторной лодке, которые осуществляли ловлю рыбы запрещенными орудиями – сетками в количестве 13 штук.

В результате нарушителями незаконно добыто 160 экземпляров водных биоресурсов, а именно: 24 окуня;

53 сплетни;

4 красноперки;

13 судаков;

2 щуки;

1 лещ;

38 карасей серебристых;

26 плоскирок.

Размер ущерба, причиненного нарушением законодательства о рыбном хозяйстве в результате данного незаконного отлова водных биоресурсов составляет 319 430 гривен.

На место совершения правонарушения специалистами Инспекции были вызваны работники Национальной полиции Украины.

В результате проведен осмотр места происшествия, изъяты запрещенные орудия ловли и плавсредство.

В настоящее время внесены сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований