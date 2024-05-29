Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец договорился с новоназначенным Министром окружающей среды Молдовы Серджиу Лазареску во время своего рабочего визита в Кишинев, Республику Молдову.

«Символично, что сегодня в Кишиневе Серджиу начал свою речь по-украински почти без акцента. Мы начали встречу с обсуждения украинского приложения ЭкоЗагроза. Серджиу является активным пользователем украинского продукта. Говорит, иногда ЭкоУгроза своими извещениями о воздушной тревоге в Украине не дает спать ночью, поэтому он знает, что сегодня чувствуют украинцы. Серджиу заверил, что Молдова уже готова масштабировать ЭкоУгрозу, ведь экологические последствия войны – наша общая проблема», – отметил Руслан Стрелец.



По словам Руслана Стрельца, важно, что Молдова, как и Украина, сейчас проходит путь европейской интеграции. Руководители ведомств договорились помогать друг другу на этом пути. Ведь у Украины и Молдовы есть много общих целей, которые прокладывают наш путь в ЕС.





По словам Руслана Стрельца, важно, что Молдова, как и Украина, сейчас проходит путь европейской интеграции. Руководители ведомств договорились помогать друг другу на этом пути. Ведь у Украины и Молдовы есть много общих целей, которые прокладывают наш путь в ЕС.

«Детально обсудили взаимодействие по нашим общим водным артериям – рекам Днестр и Прут. Важно уже сегодня продолжить работу по реализации договоренностей, достигнутых по реке Прут на международном форуме United for Justice. United for Nature. Это важно в контексте евроинтеграции и одобрения Украиной планов управления речными бассейнами в июле этого года», – подчеркнул Руслан Стрелец.

Руслан Стрелец передал коллеге Экологический договор для Украины, наработанный Международной рабочей группой по преодолению экологических последствий войны под председательством руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и Маргот Вальстрем.

Также глава Минсреды поблагодарил Серджиу за безапелляционную поддержку Молдовой пункта 8 Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Они также затронули тему проведения предстоящего Саммита мира в Швейцарии 15-16 июня. Здесь Молдова однозначно из Украины.



«Благодарю Молдову за многолетнее плодотворное сотрудничество. Спасибо коллеге Серджиу Лазареску за приглашение в Кишинев. Теперь ждем моего коллегу в Киеве для реализации предварительных договоренностей и наработанных в ходе этого рабочего визита. Спасибо за то, что работаем синхронно. Есть с Молдовой не только общие Карпаты и реки, но и общие цели в будущем европейском развитии наших стран», – акцентировал Руслан Стрелец.