Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

В это объединение вошли представители всех фракций и групп Верховной Рады 9-го созыва, заинтересованных в развитии межпарламентского сотрудничества с соответствующим регионом.

«Хорошо понимаем, что эта задача непростая, ведь в течение 30 лет нашей Независимости уровень сотрудничества Украины с государствами региона ЛАКБ желал быть лучше. Сегодня глобальные вызовы, которые породила агрессия РФ против Украины, побуждают нас активно работать со странами во всех уголках земного шара, и каждый из них очень важен для нас, ведь речь идет о мировой архитектуре безопасности. И в этом контексте государства этого региона, как и Глобального Юга в целом, сегодня внешнеполитический приоритет Украины», – отметил народный депутат.



Он также напомнил, что большинство стран Латинской Америки и Карибского бассейна однозначно выражают уважение к принципам территориальной целостности и незыблемости суверенных границ государств. А Формула мира, предложенная Президентом Владимиром Зеленским, как раз и построена на международном праве, Уставе и резолюциях Генассамблеи ООН, Женевской конвенции и полностью отвечает общепринятым международным нормам.

«Мы не имеем права пренебречь усилиями Вооруженных сил Украины и должны добиться справедливого мира. А это означает возвращение реального действия международного права в Украине», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.

Политик считает, что Всемирный саммит мира, который состоится в июне этого года, должен дать старт имплементации украинской Формулы мира. Поэтому, по его мнению, привлечение каждого нового государства делает нас сильнее, сплачивает вокруг Украины большинство цивилизованного мира и приближает к справедливому миру.

«Хочу напомнить, что Украина предлагает через Формулу мира реальные механизмы, которые не только вернут международное право и обеспечат справедливость в завершении нашей войны. Они предоставят эффективные инструменты реагирования на глобальные вызовы, которые сегодня породила российско-украинская война. По своей сути они являются универсальными действенными механизмами для поиска ответов на вызовы безопасности в любом уголке мира», – заявил народный депутат.

В прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый за более чем 10 лет визит в Латинскую Америку. На днях Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко с делегацией также посетили ряд государств этого континента, шла речь об активизации торгово-экономического сотрудничества. По мнению политика, межпарламентский трек усилит и активизирует двустороннее и многостороннее сотрудничество Украины с государствами ЛАКБ.

«Уверен, что вопросы радиационной и продовольственной безопасности, возвращения всех пленных, территориальной целостности и экологических вызовов у нас абсолютно общие с государствами этого региона», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.