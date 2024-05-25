Недавно государственными инспекторами обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов и биоотходов по улице Сикорского, 4Л в Шевченковском районе Киева.
Площадь свалки 44 кв м и объем – 26 куб м.
Земельный участок находится в постоянном использовании ГП «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств».
Инспекцией направлены требования Шевченковской районной в Киеве государственной администрации и ГП «Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств»: до 1 июня 2024 года привести земельный участок в надлежащее санитарное состояние и проинформировать инспекцию.