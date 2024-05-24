Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрлец заявил во время встречи с представителями бизнеса в Торгово-промышленной палате Украины.

Украина сегодня демонстрирует позитивную динамику прогресса во внедрении европейских реформ. И эти реформы должны быть не только заложены в нашем законодательстве, но и интегрированы во все сферы жизни. И в этом большая часть ответственного бизнеса. Никакая реформа, никакие изменения не могут сосуществовать с таким явлением, как правовой нигилизм. Это то, что сделало ЕС брендом: брендом соблюдения законодательства, брендом чистых улиц, брендом ответственности в уплате налогов, брендом чистой окружающей среды. Наши окружающие реформы сделают нас частью этого бренда”, – отметил Руслан Стрелец.

В фокусе разговора были реформы:

Климатическая политика. Рамочный климатический закон представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины. Он неразрывно связан со стратегией формирования и реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2035 года. Важный шаг для бизнеса и государства – подготовка к СВАМ. И мы уже планомерно демонстрируем ЕС готовность к его внедрению.

Управление отходами. Продолжаем трек после принятия рамочного закона. На очереди – представление на рассмотрение Правительства и принятие Верховной Рады Украины законопроектов об отходах добывающей промышленности, отходах электрического и электронного оборудования, об упаковке и отходах упаковки.

Уменьшение и контроль промышленного загрязнения. Законопроект 6004-д готовится ко второму чтению. Он внедряет интегрированные подходы к выдаче разрешений, а также лучшие доступные технологии и методы управления. Это обязательное условие вступления в ЕС. И это часть наших обязательств по получению финансовой поддержки в рамках Ukraine Facility.

Экологический контроль. Инспекция не должна быть "кнутом", который гонится за бизнесом. Наша предложенная модель – переход от системы точечного контроля предприятия к ежедневному мониторингу и сохранению природных экосистем.

Цифровизация. Прозрачность процессов между бизнесом и государством – приоритет. Работает наша платформа ЭкоСистема, которая призвана сделать процессы максимально прозрачными по принципам paperless и peopleless. Есть ряд предложений от бизнеса по развитию "ЭкоСистемы" и совместно работаем над цифровыми решениями.

“Спасибо Геннадию Чижикову и Торгово-промышленной палате Украины за возможность пообщаться с бизнесом. Только совместными усилиями мы можем воплотить задуманное”, – подчеркнул Руслан Стрелец.