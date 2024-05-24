С 17 по 23 мая 2024 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 288 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 365 протоколов об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.



Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 94 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 72 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 247 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 837 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 612 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Винницкая и Житомирская области.

Инспекцией в Винницкой области произведен расчет убытков на сумму 707 тыс. 985 грн., за незаконную рубку, неустановленными лицами, деревьев разных пород и диаметров в полезащитной лесной полосе между с. Липятин и с. Чесновка Улановской ТГ Хмельницкого района. Материалы направлены в ГУНП в Винницкой области.

Инспекцией Полесского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Малинскому городскому совету на сумму 1 млн 503 тыс. 827 грн., за незаконную порубку 36 сырорастущих деревьев породы тополя вблизи с. Вишнянка Малинской ТГ Коростенского района. Материалы переданы ГУНП в Житомирской области.