По словам Руслана Стрельца, поддержка Азербайджана крайне важна. В этом году эта страна принимает главное событие мировой климатической адженды – Конференцию ООН по изменению климата СОР29. В ближайшее время в Баку пройдет 3-я Международная конференция по разминированию "Уменьшение влияния наземных мин на окружающую среду".

В ходе встречи Руслан Стрелец и Сеймур Мардалиев сосредоточились на нескольких актуальных для наших государств треках:

Разминирование. Украина является одной из самых замененных стран мира, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в этом направлении.

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики. Надеемся, уже в ближайшее время придем к согласию по этому направлению.

СОР29. Украина готовит инициативу по разработке механизма компенсации вреда окружающей среде Украины и климата в результате войн или других вооруженных конфликтов.

Сотрудничество по международным соглашениям и конвенциям. Для Украины полезен опыт Азербайджана в привлечении мониторинговых миссий со стороны конвенций для получения полной картины экологического состояния объектов и видов флоры и фауны, находящихся под их охраной.

«Спасибо Сеймуру Мардалиеву за плодотворную встречу. Благодарю Азербайджанскую Республику за поддержку народа Украины. Уверен, что углубим сотрудничество и в окружающих проектах», – отметил Руслан Стрелец.