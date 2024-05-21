Мероприятие состоялось в рамках первого в Украине проекта, направленного на исследование необходимых знаний и навыков для успешной зеленой трансформации и реализации евроинтеграционных реформ, реализуемого Ассоциацией профессионалов окружающей среды PAEW.

В ходе мероприятия состоялась профессиональная дискуссия «Кадры для зеленого восстановления и трансформации – кто они? Какие они? Какими знаниями должны обладать современные зеленые управленцы?

Участники приняли участие в опросе в рамках проекта-исследования "Необходимые изменения образовательного интерфейса между академической средой и реальным сектором экономики в Украине".

«Европейский Зеленый Курс, определяющий политику ЕС на ближайшие годы в таких сферах, как климат, энергетика, биоразнообразие, промышленная политика, торговля, является одним из приоритетных вопросов интеграции Украины в Европейский Союз. Он открывает новые возможности для нашей страны, но нуждается в новых компетенциях и сотрудничестве с общественностью, экологическими институтами и экспертами в области окружающей среды, органами власти, научными и образовательными учреждениями. И то, что именно молодые специалисты сегодня активно вовлекаются в процессы реформирования страны, в частности, и в сфере внедрения прогрессивных природоохранных инициатив, является залогом европейского будущего Украины. С удовольствием присоединился к сегодняшней дискуссии, рассказал об особенностях деятельности инспекции в условиях войны и поделился мнениями о будущем реформировании системы государственного экологического контроля в Украине, которая поможет не только защитить нашу окружающую среду в долгосрочной перспективе, усилить контроль за экологической ситуацией, использованием, воспроизводством и охраной. природных ресурсов, но совместно с международными партнерами внедрять передовые европейские природоохранные практики и совместно решать экологические проблемы», - подчеркнул по итогам мероприятия Евгений Медведовский.