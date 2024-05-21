Еженедельная инфографика, которую готовят специалисты Госэкоинспекции, отражает данные об ущербе, нанесенном окружающей среде в результате вооруженной агрессии РФ, показывает обновленные цифры и масштабы экологической катастрофы, вызванной военными действиями. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.



Это важный инструмент для понимания влияния войны на окружающую среду, включая загрязнение воздуха, воды, почвы, разрушение природных экосистем и потери биоразнообразия.

Инфографика не только информирует о текущем состоянии, но и призывает к активным действиям по восстановлению и защите нашей планеты. Госэкоинспекция обещает собирать актуальные данные и информировать общественность.