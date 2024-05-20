Это отмечает Еврокомиссия по своим рекомендациям Украине. В этом отношении есть четкое понимание на уровне государства.

Об этом Министр Руслан Стрелец отметил в ходе расширенного совещания с территориальными органами Госэкоинспекции.

«Роль экологического инспектора в фиксации и обсчете ущерба окружающей среде в результате войны сегодня трудно переоценить. Благодаря работе ДЭИ в Украине уже зафиксировано более 4,8 млн преступлений россии против украинской природы. Размер ущерба составляет более 2,4 трлн гривен», – сообщил Руслан Стрелец.

Наша ключевая задача – перейти от системы точечного контроля предприятия к системе ежедневного мониторинга и сохранения природных экосистем. Все это закладываем в обновленном законодательстве.

«Новый экоконтроль – это также современные инструменты фиксации фактов вреда окружающей среде. И первые шаги уже сделаны. Сегодня экологические инспекторы уже фиксируют из-за Экоугроз результаты проверок, проведенных по обращениям украинцев. А украинцы все чаще используют приложение, чтобы сообщить об обнаруженных фактах. Количество таких обращений уже возросло в 3 раза», – отметил Руслан Стрелец.





По словам главы Минсреды, в дальнейшем ЭкоУгроза станет ежедневным неотделимым инструментом каждого экоинспектора.





Руслан Стрелец, Игорь Зубович, Дмитрий Заруба Руслан Стрелец, Игорь Зубович, Дмитрий Заруба

Руслан Стрелец также поручил расширить этот трек и запустить на ЭкоУгрозе карту с обнаруженными ГЭИ несанкционированными свалками. Инспекторы будут наносить сюда данные как об обнаруженных свалках, так и о результатах их ликвидации. Это станет действенным механизмом очистки страны от несанкционированных свалок.





«По моему поручению ДЭИ уже сегодня работают над усилением таких мер. С начала 2024 года обнаружили 353 свалки на площади 50 га. Из них благодаря работе ДЭИ с местными властями ликвидирована 17% или 61 свалка. Плановые проверки работы органов местного самоуправления в этом направлении продолжаются», – отметил Руслан Стрелец.

Важной составляющей работы экологической инспекции есть проверки предприятий-загрязнителей водных ресурсов. К сожалению, полномасштабное вторжение России помешало завершить начатые в 2021 году по поручению Премьер-министра Украины проверки таких предприятий. Из 507 проверили 447 или 88%.

Как отметил Руслан Стрелец, в 2024 году экологическая инспекция возобновила этот трек. ДЭИ уже провели 5 внеплановых проверок коммунальных предприятий. 1,4 млн грн – начислены убытки водным ресурсам по результатам четырех из них. По одному из субъектов осуществляется сбор материалов для проведения расчета убытков. Реформы водной сферы и государственного экологического контроля сведут к «0» такие нарушения в будущем. Ведь одной из мер ПУРБов для достижения «хорошего» состояния вод как раз и есть реконструкция и модернизация очистных сооружений и канализационных сетей.



«Благодарю каждого экоинспектора за самоотверженный труд и личный вклад в наше общее дело – фиксацию и обсчет экологического ущерба вследствие российской вооруженной агрессии. Всё это закладывает фундамент для развития системы экологического контроля нового формата. Это наша база для получения репараций за разрушенную агрессором окружающую среду и очередное место на пути в ЕС», – акцентировал Руслан Стрелец.