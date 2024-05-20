С 10 по 16 мая 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 301 мероприятие контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 333 протокола об административных правонарушениях.



Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 103 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 78 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 3 млн 356 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 1 млн. 303 тыс. грн. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 72 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Винницкая и Кировоградская области.

Инспекцией в Винницкой области произведен расчет убытков на сумму 822 тыс. 873 грн., за незаконную рубку, неустановленными лицами, деревьев разных пород и диаметров в защитной лесной полосе вдоль автомобильной дороги местного значения Лысогорка-Почапинцы за пределами с. Почапинцы Жмеринского городского ТГ. Материалы направлены в ГУНП в Винницкой области.

Инспекцией Приднепровского округа предъявлена ​​претензия гражданину на сумму 620 тыс. 531 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов в акватории Цыбульницкого залива Кременчугского водохранилища г. Днепр, который находится в пределах объекта природно-заповедного фонда – регионального ландшафтного парка «Светловодский».