«Это не просто геноцид – советская власть стремилась сделать все, чтобы этого народа больше не существовало вообще. Стереть его с лица земли. К сожалению, преступления кремля остались безнаказанными – и москва продолжает совершать геноцид! Сегодня видим фактически то же самое: оккупацию, преследование, похищение, депортацию», – это подчеркнул в своем выступлении с трибуны Верховной Рады заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.



Символическим он назвал тот факт, что именно 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом, Верховная Рада Украины приняла Обращение к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

Он отметил, что украинский парламент в этом Обращении призвал мировое общество признать депортацию крымских татар с полуострова в 1944 году актом геноцида, а также присоединиться 18 мая к памяти его жертв.

«Мы также призывали способствовать восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными россией территориями, включая АР Крым и город Севастополь. Кстати, над подготовкой административных процессов грядущей реинтеграции Крыма уже активно работает Крымская платформа», – напомнил парламентарий.

Он также акцентировал, что в Обращении Верховная Рада призвала государства мира присоединиться к резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая АР Крым и Севастополь. Есть в обращении и призыв поддержать приглашение Украины присоединиться к Североатлантическому договору 1949 года на юбилейном саммите НАТО, который состоится уже в июле в Вашингтоне.



«Мы обратились к нашим партнерам с призывом поддержать создание Специального международного трибунала по преступлениям России против Украины, а также по участию в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского ради справедливого мира в Украине и безопасности всего мира», – заявил Арсений Пушкаренко.





