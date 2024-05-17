Об этом Министр Руслан Стрелец сообщил во время встречи с народными депутатами Украины Юлией Овчинниковой, Еленой Мошенец, Викторией Вагнер, Зубом Валерием, Штепой Сергеем и Налетовым Дмитрием в Климатическом офисе.

Они обсудили результаты разработок по ключевым направлениям международного экологического трека в сфере адвокации пункта 8 Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

По словам Руслана Стрельца в сфере климатической политики, финализируется ряд важных документов, прокладывающих нам путь к климатическому управлению европейского образца.

«Готовится к рассмотрению Кабинет Министров Украины Стратегия климатической политики до 2035 года. Климатический закон, направленный на низкоуглеродное развитие Украины, в ближайшее время будет одобрен правительством и направлен в Верховную Раду Украины. В скором времени стартует обсуждение проекта Стратегии внедрения системы торговли квотами на выбросы парниковых газов в Украине на период до 2033 года и операционный план к ней. Держим неизменный курс на Парижское соглашение, несмотря на боевые действия. Это, в частности, о новых финансовых механизмах по статье 6 Парижского соглашения – уже подписаны Меморандумы с такими мощными игроками, как Швейцария и Япония», - отметил Руслан Стрелец.

В сфере имплементации положений Экологического договора для Украины идет разработка Плана мероприятий по его реализации. Напомним, что документ разработан Международной рабочей группой по экологическим последствиям войны, сопредседателями которой являются руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и экс-вице-премьер-министр, бывший министер иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

Environmental Compact – это 50 унифицированных рекомендаций для Украины и мира, которые определяют подходы к компенсации вреда окружающей среде от боевых действий и предложения по «зеленому» восстановлению. 30 шагов должна сделать Украина, 20 – при поддержке наших партнеров.





По словам Руслана Стрельца, План мероприятий содержит 66 пунктов, выполнение которых планируется к 2027 году. Большинство мер предполагается осуществить уже в 2024 году. Для выполнения Плана мероприятий планируется привлечь 28 министерств, ЦОИВ и других организаций. Окружающий международный трек предусматривает привлечение международных институций: ПРООН, ВОЗ, МКС, МАГАТЭ и т.д.

«Благодарю народных депутатов за синхронизацию наших усилий. Это очень важно, ведь миссия Украины сегодня состоит не только в привлечении агрессора к ответственности. Преодоление последствий российской войны должно стать образцом мировой практики, который наглядно продемонстрирует цену войны», - отметил Руслан Стрелец.