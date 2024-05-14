Министр Руслан Стрелец вместе с народными депутатами и представителями общественности на тематических слушаниях в Комитете Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, организованных по инициативе председателя комитета Олега Бондаренко, МБО "Экология-Право-Человек" и ОО "SaveDnipro", актуализировали ключевые по пути евроинтеграции.

«Достигнутый Украиной прогресс определен Европейской Комиссией как «хороший» – то есть на «четверку» по пятибалльной шкале. За 2 года мы одобрили 13 евроинтеграционных законов в сфере защиты окружающей среды – столько же, как и за 5 лет до полномасштабного вторжения России в Украину. 2 балла – наша оценка за работу в 2022 – 2023 годах. 1 балл – за 2014 – 2022 годы», – отметил Руслан Стрелец .

Руслан Стрелец рассказал коротко о главном:

Украина ратифицировала две поправки в Конвенцию Эспо, чем закрыла 20-летний спор с Румынией.

Украина, наконец, присоединилась к Минаматской конвенции и получила доступ к целевым ресурсам Глобального экологического фонда. Вопрос был актуален 10 лет.

Украина отказалась от советской системы управления химической безопасностью и положила начало европейской модели.

Запуск реформы управления отходами – вопрос, не имевший прогресса в течение 20 лет.

Украина получила статус наблюдателя в Севильском процессе даже до получения статуса члена ЕС. Это возможности восстановления промышленности по лучшим доступным технологиям.

Завершено развитие климатического управления. Открыт климатический офис.

Принят План мер по сокращению выбросов метана "Global Methane Pledge".

Завершена реформа недропользования. Украина присоединяется к Сырьевой стратегии ЕС-2030.

Финишируем в реализации реформы лесного хозяйства.

«И это все результат нашей совместной работы – Минсреды, Кабинета Министров Украины, народных депутатов, общественности» , – подчеркнул Руслан Стрелец.

По его словам, для дальнейших качественных изменений важно реформировать систему госэкоконтроля – изменить подход и перейти от системы точечного контроля предприятия к системе ежедневного мониторинга потенциального воздействия на окружающую среду. Реформа ДЭИ входит в ТОП-5 шагов на 2024 год, определенных в отчете Еврокомиссии. Рядом с ней:

уменьшение и контроль промышленного загрязнения;

сохранение территорий Изумрудной сети;

развитие реформы управления отходами и запуска первой системы расширенной ответственности производителя – на примере упаковки;

оборот лесного репродуктивного материала.

Кроме того, согласно Плану приоритетных действий Правительства на этот год планируем представить в Верховную Раду еще 8 евроинтеграционных законопроектов. Например, об основах государственной климатической политики.

«Впереди много работы. Уверен, что вместе мы сформируем необходимые законодательные рамки, которые не только обеспечат членство в ЕС. Эти изменения уже скоро почувствуют украинцы в повседневной жизни», – отмечает Руслан Стрелец.