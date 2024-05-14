Министр Руслан Стрелец вместе с народными депутатами и представителями общественности на тематических слушаниях в Комитете Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, организованных по инициативе председателя комитета Олега Бондаренко, МБО "Экология-Право-Человек" и ОО "SaveDnipro", актуализировали ключевые по пути евроинтеграции.
«Достигнутый Украиной прогресс определен Европейской Комиссией как «хороший» – то есть на «четверку» по пятибалльной шкале. За 2 года мы одобрили 13 евроинтеграционных законов в сфере защиты окружающей среды – столько же, как и за 5 лет до полномасштабного вторжения России в Украину. 2 балла – наша оценка за работу в 2022 – 2023 годах. 1 балл – за 2014 – 2022 годы», – отметил Руслан Стрелец .
Руслан Стрелец рассказал коротко о главном:
- Украина ратифицировала две поправки в Конвенцию Эспо, чем закрыла 20-летний спор с Румынией.
- Украина, наконец, присоединилась к Минаматской конвенции и получила доступ к целевым ресурсам Глобального экологического фонда. Вопрос был актуален 10 лет.
- Украина отказалась от советской системы управления химической безопасностью и положила начало европейской модели.
- Запуск реформы управления отходами – вопрос, не имевший прогресса в течение 20 лет.
- Украина получила статус наблюдателя в Севильском процессе даже до получения статуса члена ЕС. Это возможности восстановления промышленности по лучшим доступным технологиям.
- Завершено развитие климатического управления. Открыт климатический офис.
- Принят План мер по сокращению выбросов метана "Global Methane Pledge".
- Завершена реформа недропользования. Украина присоединяется к Сырьевой стратегии ЕС-2030.
- Финишируем в реализации реформы лесного хозяйства.
«И это все результат нашей совместной работы – Минсреды, Кабинета Министров Украины, народных депутатов, общественности» , – подчеркнул Руслан Стрелец.
По его словам, для дальнейших качественных изменений важно реформировать систему госэкоконтроля – изменить подход и перейти от системы точечного контроля предприятия к системе ежедневного мониторинга потенциального воздействия на окружающую среду. Реформа ДЭИ входит в ТОП-5 шагов на 2024 год, определенных в отчете Еврокомиссии. Рядом с ней:
- уменьшение и контроль промышленного загрязнения;
- сохранение территорий Изумрудной сети;
- развитие реформы управления отходами и запуска первой системы расширенной ответственности производителя – на примере упаковки;
- оборот лесного репродуктивного материала.
Кроме того, согласно Плану приоритетных действий Правительства на этот год планируем представить в Верховную Раду еще 8 евроинтеграционных законопроектов. Например, об основах государственной климатической политики.
«Впереди много работы. Уверен, что вместе мы сформируем необходимые законодательные рамки, которые не только обеспечат членство в ЕС. Эти изменения уже скоро почувствуют украинцы в повседневной жизни», – отмечает Руслан Стрелец.