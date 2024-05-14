Незаконной рубкой деревьев в Ровенской области правонарушители причинили вред окружающей среде более 13 млн грн.Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

В Государственную экологическую инспекцию Полесского округа через вебресурс « ЭкоЗагроза » поступило обращение по поводу незаконных рубок деревьев на территории Владимирецкой ОТГ (близ села Довговоля) Ровенской области.

Реагируя на обращение, представители Инспекции выехали на место вероятного правонарушения и по указанным координатам на землях лесохозяйственного назначения на территории Владимирецкой ОТГ обнаружили незаконную рубку деревьев разных пород в количестве 1376 штук.

Экоинспекцией, согласно приложению №1 и Порядка проведения индексации такс, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2008 г. № 665 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного лесу предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами», исчислен размер ущерба, причиненного порубкой деревьев - 13 571 961,20 грн.

Поскольку в действиях лиц, совершивших вышеуказанное нарушение природоохранного законодательства, усматриваются признаки уголовного правонарушения, Государственной экологической инспекцией Полесского округа направлены материалы в Управление Службы безопасности Украины в Ровенской области для дальнейшего внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Продолжается досудебное расследование.