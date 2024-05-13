Российские террористы продолжают свою захватническую войну в надежде покорить украинский народ. Погибают люди, страдают животные, а также невосполнимый вред терпит экология нашего государства. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Обновленные данные подчеркивают, что вооруженная агрессия России непосредственно отражается на окружающей среде и природных ресурсах.
Информация свидетельствует о росте количества уничтоженных лесов, загрязнении водных источников и негативном влиянии на почву. Эта инфографика позволит лучше понимать масштабы экологической катастрофы, вызванной военными действиями.