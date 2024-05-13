О важности Глобального саммита мира, который состоится в июне в Швейцарии, подробно рассказал в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

Он отметил, что для Украины важно, чтобы на этой встрече были представлены все континенты, ключевые международные организации и политические блоки. В частности, страны Глобального Юга в широком смысле. Также Китай, Индия, Бразилия – государства, которым Россия прислушивается. Ибо только консенсус и сила цивилизованного мира могут остановить Россию.

«Мы стремимся, чтобы это стало фундаментом справедливого завершения войны. Поэтому на Глобальный саммит приглашены более 160 государств мира, в том числе страны, входящие в G7, G20 и БРИКС», – отметил народный депутат.

Политик напомнил, что Украинская формула мира построена на международном праве, Уставе ООН, Женевской конвенции. То есть полностью отвечает общепринятым мировым правилам и нормам, которые были сформированы на протяжении многих лет.



«Мы предлагаем набор универсальных механизмов возвращения международного права и справедливости для жертв нападения, а не агрессора. Мир должен сплотиться. Мы все нуждаемся в новой архитектуре безопасности с действенными механизмами сдерживания и противовесов», – пояснил Арсений Пушкаренко.

Также он напомнил, что сегодня Россия, так или иначе, стоит за многими точками нестабильности в разных уголках мира. Яркий пример – Латинская Америка. В 2023 году Венесуэльский режим, активно поддерживаемый РФ, выдвинул необоснованные территориальные претензии к Гайане.

«Имеются искусственно создаваемые национальные или межгосударственные конфликты, из-за которых российские власти распространяют свое влияние», – добавил парламентарий.

Сегодня у украинских спецслужб есть информация, что у России есть несколько сценариев, которые имеют целью сорвать Глобальный саммит мира, и эти данные уже переданы представителям дипломатического корпуса стран мира в Украине и лидерам государств.

«У Украины есть уникальный опыт: в течение 8 лет – как в двусторонних, так и многосторонних форматах – мы пытались договориться о деэскалации и мирном урегулировании с российской федерацией. К сожалению, это закончилось великой трагедией – жесточайшей на Европейском континенте войной со времен Второй мировой. Ведь преступления, совершаемые Россией, превосходят совершенные нацистами. Поэтому РФ нельзя доверять», – подчеркнул народный депутат.

Сегодня мы апеллируем к миру разноплановыми вопросами – от ядерной и радиационной безопасности, учитывая действия РФ реальную угрозу, до нерушимости территориальной целостности не только Украины, но и любого государства мирового сообщества. Именно этими принципами Украина будет стремиться к консолидации большинства стран мира в Швейцарии на Глобальном саммите мира.

«И именно это является главной задачей Президента Владимира Зеленского и всей команды. Ведь мы не имеем права пренебречь теми усилиями и жертвами, которые ежесекундно приносят наши Защитники и Защитницы на передовой в течение более 10 лет, защищая наше государство», – подчеркнул Арсений Пушкаренко.