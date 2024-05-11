11 мая служебный катер "Эко рейд 4", принадлежащий Государственной экологической инспекции Центрального округа (Полтавская, Черкасская области), был обнаружен горящим и пропавшим со своей стоянки под охраной предприятия.

Госэкоинспекторы немедленно отреагировали на сообщения и обнаружили лодку на воде рядом с берегом. В результате пожара сгорели двигатель и оборудование. В настоящее время продолжаются следственные действия со стороны правоохранительных органов.

Это событие является наглядным примером принципиальной позиции Госэкоинспекции Центрального округа по борьбе с браконьерством в Сулинском заказнике. За последний месяц совместными усилиями инспекторов и полиции было изъято около двухсот сеток браконьеров, десятки ятеров и раколовок общей протяженностью около 13 километров. Сотни экземпляров нерестовой рыбы были возвращены в среду, а около двух тонн рыбы направлены в пользу государства.

По результатам рейдов были задержаны десятки нарушителей, а общая сумма ущерба от браконьерства оценивается в 27,5 млн. гривен. Системные меры Госэкоинспекции и Национальной полиции направлены на дальнейшую борьбу с браконьерством во время нерестового запрета.

Вред окружающей среде и имуществу наносят не только российские агрессоры, но и внутренние враги, в частности браконьеры, поэтому оберегаем нашу окружающую среду для будущих поколений украинцев.