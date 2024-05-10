С 03 по 09 мая 2024 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 214 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 271 протокол об административных правонарушениях. Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 83 тыс. грн. В Государственный бюджет взыскано 65 тыс. грн. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 8 млн 268 тыс. грн. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 469 тысяч гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 21 тыс. грн.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Кировоградская и Черниговская области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков на сумму 1 млн 196 тыс. 880 грн., за засорение земель неустановленными лицами, вблизи бывшего завода «Керамических изделий», твердыми бытовыми отходами, опавшей листвой, ветками, строительными отходами. Материалы переданы в ГУНП в Кировоградской области.

Проведен расчет ущерба на сумму 620 тыс. 531 грн. за незаконный отлов водных биоресурсов, гражданином, в акватории Цыбульницкого залива Кременчугского водохранилища г. Днепр, который находится в пределах объекта природно-заповедного фонда – регионального ландшафтного парка «Светловодский». Материалы с признаками уголовного правонарушения направлены в ОП №1 (г. Светловодск) Александрийского РПП ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией в Черниговской области произведен расчет убытков на сумму 1 млн 363 тыс. 392 грн., за незаконную рубку, неустановленными лицами, деревьев разных пород в полезащитных полосах неподалеку с. Погорельцы на землях Семеновской ТГ Новгород-Северского района. Материалы направлены в Новгород-Северский РПП ГУНП в Черниговской области.

Проведен расчет убытков на сумму 3 млн 591 тыс. 464 грн., за нарушение законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, а само самовольном использовании водных ресурсов (подземных вод) при отсутствии разрешений на специальное водопользование Плисковским сельским советом Нежинского района. Материалы направлены в Черниговскую областную прокуратуру.