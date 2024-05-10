Соломенской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунальной корпорации «Киевавтодор» и экс-руководителя коммунального предприятия «Дорога-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них Соломенского района г. Киева». Их будут судить за служебную халатность и загрязнение земельного участка (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины).
По данным следствия, руководитель УК «Киевавтодор» вследствие недобросовестного отношения к своим служебным обязанностям допустил, что подконтрольное предприятие – КП «ШЭУ Соломенского района города Киева» фактически превратило земельный участок в стихийную свалку.
Вывоз отходов на этот участок осуществлялся, несмотря на действующие договоры между КП «ШЭУ Соломенского района» и рядом предприятий, предоставляющих услуги по утилизации отходов и вывозу мусора на специально оборудованные полигоны.
Согласно проведенному специалистами Государственной экологической инспекции Столичного округа расчету, загрязнению и засорению земельного участка причинены тяжелые последствия на сумму около 278 млн грн.