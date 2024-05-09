В ходе отработки операции «Нерест» работниками Государственной экологической инспекции Центрального округа совместно с работниками РОВО УПП в Черкасской области 06 мая 2024 года на территории ландшафтного заказника «Сулинский», в административных пределах села Клищинцы Золотоношского района задержан мужчина, у которого обнаружены и изъяты три человека. со свежевыловленной рыбой видов: лещ – 95 штук, карась – 11 штук, сазан – 6 штук.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для фиксации и установления всех обстоятельств совершения правонарушения. Незаконный отлов и мотоцикл, в котором находилась рыба, следователи изъяли.

Исчисленная сумма ущерба окружающей среде составляет более 945 тысяч гривен.