7 мая парк-памятник «Межигорье» и Ботанический сад им. Фомина учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» подписали Меморандум о сотрудничестве и планируют совместно провести ботанические исследования на территории достопримечательности.

Как сообщил глава парка-памятника «Межигорье» Сергей Юзвенко, во время встречи с представителями ботсада были обсуждены первоочередные задачи сотрудничества. Ученые Ботсада им. О.В. Фомина проведут поверхностный осмотр растений на территории парка-памятника «Межигорье» для определения их состояния, выявления особо ценных видов, а также определения потенциальных зон для проведения рекреационных мероприятий в день официального открытия.

В рамках меморандума учреждения будут сотрудничать по следующим направлениям:

подготовка и проведение экообразовательных мероприятий и проектов;

повышение квалификации работников парка-памятника «Межигорье»;

формирование единого информационного пространства для профессионального общения между сотрудниками парка, научными сотрудниками, ведущими специалистами и профильными студентами;

организация учебной, производственной и преддипломной практики студентов учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» на территории парка-памятника «Межгорье».

Напомним, что сейчас в парке-памятнике «Межигорье» работает межведомственная комиссия по передаче в государственное управление арестованных активов, находящихся на его территории и на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экспрезидента Януковича после Революции Достоинства.